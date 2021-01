Almeida se rinde ante los madrileños: "Es impresionante la solidaridad de los vecinos, bares y cafeterías que estaban alrededor de la explosión"

Almeida lamenta los fallecimientos de 4 personas y explica la situación en la calle Toledo

El alcalde cree que La Virgen de la Paloma ha velado por Madrid

Almeida asegura que según el escenario la tragedia podría haber sido mucho mayor y que 'La Virgen de la Paloma' podría tener algo que ver en que este no haya sido peor: "Seguro que ha interferido por Madrid. Esta sucesión de desgracias que tenemos ha ido también a alcanzar a uno de los lugares más queridos por los madrileños de cualquier credo, no hay que creer para saber que la Virgen de Paloma es muy querida por todos nosotros, es un símbolo de la ciudad de Madrid". Aunque asegura que tiene muy presente el miedo de los 56 ancianos desalojados de la residencia: "Nunca se me olvidara la cara de terror, de incertidumbre y de confusión que tenían los ancianos mientras los sacábamos del edificio, era una escena tremenda".