Ana Rosa responde al Príncipe africano: “Pienso mal, no se puede estar ganando dinero en tiempo de pandemia”

La reporetera nos ha hablado de actores, toreros, futbolistas y otras serie de invitados a lo que Randy considera “reuniones que no deberían haberse celebrado” , de nuevas drogas de diseño y le ha mostrado a Ana Rosa Quintana una de las mayores preocupaciones del empresario en este momento “Saber qué piensas de él” .

Ana Rosa Quintana no ha dudado en mirar a la cámara y dejarle claro al Príncipe Africano la opinión que tiene de su persona: “Pienso mal, no se puede estar ganando dinero en tiempo de pandemia. Me parece una irresponsabilidad de una persona que tiene mundo y se dedica a la política exterior de África, lamentable".