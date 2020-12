Angela Dobrowolski, del asalto a la casa de Mainat: "Es el domicilio familiar y tengo derecho porque no hay divorcio"

Por otro lado, Dobrowolski cuenta que el salto a casa " lo viví como todo este proceso, con mucha sorpresa y surrealismo. Un ladrón que esté una hora intentando convencer.... pues no es habitual" .

Angela, sobre el asalto a la casa: "Se puede interpretar de muchas formas"

La entrevistada recalca que no estaba okupando ninguna casa puesto que "es un sitio en el que vivíamos casados, conviviendo, yo vivía cada día en esa casa y no sé por qué se cambió la llave".

"No hay una división oficial todavía, yo estaba en la calle, mi marido me ha desahuciado de la vivienda familiar sin utilizarla y es una interpretación mía tomar posesión y tengo mi derecho porque todavía no hay divorcio ni sentencia", se defiende Angela mirando a cámara.