Bernardo Montoya grita que no violó a Laura Luelmo y su abogado lo defiende: "Lo jura hasta la muerte"

Unos seis médicos forenses que analizaron el cadáver de Laura Luelmo declaran en la sala para informar sobre todos los detalles de una posible violación y tortura de Bernardo Montoya a la víctima. El defensor del preso declara ante las cámaras: "Bernardo repite una y otra vez hasta la muerte que él no la violó".

El abogado cuenta que "él reconoció que su intención era violarla, pero él nunca la ha agredido sexualmente, él insiste y enfatiza que no la agredió, a mí me lo ha repetido hasta la saciedad". Por otro lado, sobre la expareja de Bernardo, Josefa no ha sido llamada a declarar pese a ser acusada por el preso: "Sobre ese aspecto se ha pasado de puntillas y existe la posibilidad de que vuelva a ser llamado por el juez".