La joyería de Mollet del Vallès, en Barcelona, quedó cubierta de escombros e incluso con el cableado colgando del techo. Los dos vehículos de los ladrones impactaron de madrugada contra las persianas de la joyería, una vez dentro vaciaron el escaparate de joyas, relojes y demás productos de valor, en un margen de dos minutos y medio. El coste de lo robado y los daños materiales es incalculable . El impacto ha arrasado con todo, dejando inutilizado lo poco que no se llevaron. Los mossos d'esquadra trabajan para encontrar a los atracadores.

Enrique Barrientos, uno de los propietarios , explica cómo fue realizado el atraco: "Utilizan un coche para romper la persiana e introducirse hasta dentro del local. Y una vez allí, en el otro, con el maletero abierto introducen como si fueran melones toda la mercancía". Además asegura que " lo tienen muy estudiado, el tiempo que utilizan es muy corto y es imposible prácticamente localizarlos en el momento del atraco". María Ángeles Pérez, otra de las propietarias , comenta que "ya no es lo que se han llevado sino el destrozo de la tienda que para poder trabajar es imposible". "Estamos un poco en shock" , asegura la propietaria que no sabe en cuánto incurre el coste de todo lo robado.

Enrique confirma que "no llegaron a acceder a la caja fuerte porque el método de estos señores es de un tiempo muy rápido, la caja fuerte requiere de otro tipo de robos". El propietario califica el método como "brutal". Además añade sobre el alunizaje: "Creo que no habido ninguno en los últimos años, nos ha sorprendido a todos". "Es una zona muy céntrica y muy vigilada", asegura Enrique que no cabe en su asombro ante lo ocurrido. El propietario concluye casi sin palabras: "Te quedas de piedra cuando ves el método que utilizan, lo rápidos que son y lo acostumbrados que están a hacerlo". Los propietarios sienten "indefensión" ante los hechos: "Dejan a todo el pueblo con esa sensación de inseguridad".