La camarera a la que un ladrón amenazó con apuñalar a su hija de 4 años: "O le daba todo lo que tenía o me dejaba sin hija"

El ahora detenido amenazó a la camarera en presencia de su hija de cuatro años diciendo: "Dame todo el dinero o la mato" . El hombre tenía varios antecedentes, órdenes de alejamiento de tres ex parejas y una pulsera telemática en su tobillo . Fue identificado en su casa okupada donde opuso resistencia cuando la Guardia Civil consiguió entrar.

Victoria, víctima y empleada del bar de Alberite, comenta que "está más tranquila ahora que el muchacho está en la cárcel", y explica qué sucedió: "Abrimos a las siete, me traigo a la nena antes de llevarla al cole, y me puse a hacer la barra y la tortilla de patatas". La mujer comenta que vio al hombre "con un cuchillo más grande que los que tiene ella en la cocina" al darse la vuelta. Además recuerda las palabras del asaltante: "O le daba todo lo que tenía o me dejaba sin hija".