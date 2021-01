Juan Carlos Díaz, abogado agredido en Hellín: “La policía no ha hecho absolutamente nada”

El letrado denuncia la agresión por parte de un hombre que acusó de violencia de género

El agresor había amenazado y agredido al abogado Juan Carlos Díaz en otras ocasiones

Juan Carlos Díaz: “Son habituales las amenazas veladas y las faltas de educación”

‘El programa de Ana Rosa’ ha conectado en directo con el letrado de la localidad de Hellín, Juan Carlos Díaz para conocer los detalles de la brutal agresión que ha sufrido por parte de uno de los hombres que acusó durante la ejecución de su profesión de violencia de género. Una agresión ante la que asegura que las autoridades no han hecho absolutamente nada.

“Me encuentro mejor, pero todavía tengo dolor por todo el cuerpo”, ha asegurado Juan Carlos Díaz, un letrado que en 2016 se convirtió en el abogado de oficio de una mujer que denunciaba a su pareja por dos delitos de violencia en el ámbito de familiar y otras dos por amenazas. Delitos que fueron condenados a 18 meses de condena y que desde ese momento, se han convertido en una pesadilla para él.

El letrado Juan Carlos Díaz, en su narración de los hechos, ha asegurado que este individuo tenía cierta obsesión con él “Tenía una fijación especial conmigo y cada vez que me veía por la calle se acercaba a mí y en tono amenazante me decía que me iba a matar”. De hecho, el pasado 5 de octubre “me tiró una botella, se sentía inmune, y luego me dio un empujón por la espalda y estuve a punto de caer al suelo”.

Sin embargo, el abogado denuncio la situación y no pasó absolutamente nada. El agresor se sentía libre y el 19 de enero volvió a atacar “por la espalda, me tiró al suelo y con muchísima agresividad me dio patadas, golpes y me decía que me tenía que matar”. A día de hoy, “Ni está detenido y lo más triste de todo que cuando me libre de la agresión, llamé a la policía y me dijeron que no podían ir, que fuera al médico y que cuando pudiera pusiera la denuncia”.