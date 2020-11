Las imágenes de El Chicle recreando cómo tiró al pozo el cadáver de Diana Quer

El Chicle, cuenta paso a paso cómo escondió a Diana: "Quería sacar el cuerpo cuanto antes"

El asesino se acerca al pozo y explica que él no sabía que había en el interior de éste: "No sabía si tenía agua, si no tenía...". Además, ante las preguntas sobre si Diana Quer podría estar viva, el acusado contesta: "Cuando la cogí seguía igual, no reaccionaba".