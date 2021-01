El ciclista que recibió una brutal paliza por un conductor en Canarias: "El agresor me ha denunciado"

Adelanta a los ciclistas, los espera y agrede a uno de ellos

El conductor no dudó en adelantar ilegalmente a los ciclistas, ya que hay que dejar dos metros de distancia, y esperar más adelante a los deportistas para generar la polémica: "A 1.000 metros me encuentro el coche y me dice '¿qué pasa, me estás siguiendo?', yo le respondí 'no, pero casi tiras a mi compañero".