Manuel, el conductor que salvó a la vida a una mujer degollada por su pareja: “La cogí de los tobillos y la saqué del coche”

Raquel estuvo a punto de perder la vida en el 2019, cuando su pareja intentó cortarle el cuello con un cúter . Estaban dentro del coche y Manuel, conductor de autobús , iba conduciendo y vio que algo estaba pasando. Por eso no dudó no un segundo y se lanzó a ayudar a la mujer . Gracias a su intervención, Raquel está viva y su agresor fue detenido. La Fiscalía pide para él 14 años de prisión.

‘El programa del verano’ ha hablado con el héroe de esta historia, Manuel Izaguerri. “Si tardo unos segundos más no lo cuenta”, dice. Ha explicado que lo que le llamó atención era que había un coche en doble fila en dirección contraria y con la puerta abierta. Vio que alguien agitaba las piernas y luego un grito de mujer. “Como soy muy lanzado para estas cosas me lancé enseguida. Me asomé y la cogí de los tobillos. Pegué un tirón y la saqué a la calzada”, ha explicado.