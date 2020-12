La reportera ha acudido al pueblo donde ocurrieron los hechos para hablar con la persona que le alquiló una habitación a Emilio y África: "Puse en alquiler una habitación, me vio y me dijo 'no es para mí, es para mi mujer y yo". Un comentario que sorprendió a la propietaria porque, según cuenta, "minutos después estaban los dos en la plaza con las maletas y fue todo muy rápido".

La entrevistada: "Ella era la cabeza pensante y él el que actúa"

La conversación confesando el crimen: cómo deshacerse del cuerpo, limpiar la escena y una coartada

"Hablaron de echar aguafuerte para limpiar la zona donde habían hecho la cosa, de qué hacían con el cuerpo, porque lo habían intentado quemar pero los huesos no, o algo así", sigue relatando. Además, la propietaria de la vivienda confiesa la petición que le hizo la pareja: "Estaban preocupados por cómo compraban la cal, me pidieron que la comprara yo en Arganda, me lo pidió y le dije que yo no compraba 5 kilos, que no podía con ellos...".