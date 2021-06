La acusada confiesa: "Él quería volverme loca" . La mujer añade: "Él me dijo que era María Magdalena y por eso me buscaba por las noches, que nuestra genética era importante" . La detenida asegura que por las noches turnos para vigilar si la secta iba a por ellos: "Hacíamos guardia todas las noches. Uno vigilaba y el otro dormía, hacíamos turnos" .

Por otro lado, el marido da una versión totalmente distinta: "Yo no le dije que teníamos una genética superior". El acusado matiza: "Tampoco he hecho magia negra y ni dicho que María era María Magdalena". El padre de las víctimas aclara: "No hacíamos vigilias. Siempre dormíamos por la noche". El hombre añade: "Yo me iba a dormir más tarde pero no por vigilar la casa".