Miguel López, padre de la joven desaparecida en Traspinedo: "Esther se fue del bar en el coche de un amigo y no se supo más de ella"

La Asociación SOS Desaparecidos ha compartido un cartel alertando de la desaparición de Esther López de la Rosa, una joven de 35 años de la que no se tienen noticias desde el pasado miércoles 12 de enero.

El Ayuntamiento de Traspinedo (Valladolid) ha difundido a través de las redes sociales la convocatoria de una batida a partir de las 15.30 horas de este martes para buscar a Esther López de la Rosa, una joven de 35 años de la que no se tienen noticias desde el pasado miércoles 12 de enero.

Miguel, el padre de la joven, ha hablado con 'El Programa de Ana Rosa': "No sabemos nada de nada, solo conjeturas. La familia está muy mal y cada minuto que pasa es peor. Esto no se lo deseo a nadie", ha dicho ante nuestras cámaras.

El padre ha afirmado que su hija se fue con el teléfono móvil y con el carnet de identidad, pero asegura que no han echado en falta nada más. Además, ha contado que en este momento su hija "no tiene pareja".

Miguel López ha contado que es la primera vez que su hija se va y no le llama por teléfono: "por eso no me cuadra lo que estaba pasando. Nunca hemos tenido ningún problema".