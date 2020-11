La familia de Joshua Batún no tiene piedad con los asesinos en el juicio: "Mi hijo muere en el maletero"

El padre y hermana de Josuea Batún

La familia no tiene piedad y piden "25 años de condena para él y 15 para ella". El supuesto asesino alega que no estaba bajo los efectos de las drogas y que no recuerda bien todos los hechos, el padre reclama: "Se ha demostrado con pruebas científicas y del forense que no es así". La hermana, tras hablar con testigos del pub, añade: "Se tomaron dos copas, con dos copas y dos pastillas no creo que te dé para perder la cabeza".