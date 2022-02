La madre de la niña asesinada en Alcalá: "No tengo ordenador, fue a estudiar a casa de un amiga que era vecina del asesino"

Los familiares de la niña se encuentran destrozados por la tragedia y piden justicia. Hakima, madre de la víctima , cuenta cómo se encuentran en estos momentos: "La gente habla en la televisión y yo no sé todavía cómo murió mi hija, estoy fatal pero no voy a perder la cabeza" . La mujer habla muy alterada por lo sucedido: "Que el asesino se pudra en la cárcel, es un salvaje que le ha cortado las piernas".

"Mi hija no salía con chicos, no tenía problemas ni venía con cosas raras", asegura la mujer al borde de las lágrimas. Además, relata lo que sucedió antes del asesinato: "Mi hija me pidió salir para hacer un trabajo, yo no tengo ordenador porque soy una mujer pobre, así que fue a casa de una amiga". Hakima cuenta destrozada cómo le han arrebatado el futuro que tanto quería para su hija tras con el gran esfuerzo que supone sacar a sus hijos adelante siendo madre soltera.