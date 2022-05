Los familiares de los acusados de la violación en manada en Burjassot están seguros de su inocencia: "Fue consentido. Ellas sabían a lo que iban"

Madre de uno de los acusados por la violación en manada: "En ningún caso fue una violación"

El juez ha acordado libertad vigilada con alejamiento los cinco menores implicados en la presunta violación de dos niñas de 12 y 13 años el pasado lunes en Burjassot. La Fiscalía de Menores había solicitado su internamiento en régimen cerrado, la medida más dura contra menores, de cuatro de ellos, pero el instructor del caso ha optado por su libertad.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con familiares de las víctimas y de los presuntos violadores, que han dado dos versiones totalmente distintas y contradictorias.

Madre de uno de los acusados por la violación en manada: "En ningún caso fue una violación"

La madre de uno de los presuntos culpables confía en su hijo, el cual les ha negado por completo que se tratase de una violación: "Mi hijo se quedó en shock porque ni por asomo se pensaban que pudiesen ser él y sus amigos. Él nos dijo que era inocente, que no había sido y que todo fue consentido, pero que en ningún caso fue una violación".

"Yo me he pasado toda la noche en el hospital. Esto es una desgracia. Mi hijo no es un violador", le defiende ante las cámaras sin poder evitar romper a llorar.

Sobre la relación que las presuntas víctimas y los acusados tendrían, ella lo desconoce: "No sé si alguna vez habían hablado o si era la primera vez, no lo sé. Sé que se conocieron por Instagram, pero no sé cuándo"

Madre de uno de los acusados por la violación en manada: "Les dijeron que tenían 14 años, no 12"

Además, aseguran que las chicas mintieron sobre su edad: "Mi hijo me ha dicho que habían quedado y que ellas sabían a lo que iban y les dijeron que tenían 14 años, no 12".

Madre de uno de los acusados por la violación en manada: "Ellas les vuelven a escribir a ellos para decirles que si pueden volver a quedar pero no con dos, con más"

También afirman que las menores habrían vuelto a contactar con ellas: "Después, ellas les vuelven a escribir a ellos para decirles que si pueden volver a quedar pero no con dos, con más".

El tío de otro de los acusados también defiende a su sobrino: "Estamos seguros al cien por cien de ellos porque los niños están criados en un barrio humilde y no tienen esas iniciativas".

Tía de uno de los acusados por la violación en manada: "Antes atracarían o tendrían una pelea callejera que llegar a hacer algo forzado y menos un acto sexual"

"Lo último que podrían hacer es hacer lo que están diciendo estas niñas. Antes atracarían o tendrían una pelea callejera que llegar a hacer algo forzado y menos un acto sexual".

La madre de la menor presuntamente violada en manada en Burjassot: "Ella intentó escapar, pero llegaron cuatro o chicos más"

"Me metí en la conversación de la niña con la que estuvo y ahí es donde yo descubrí que la llamada de alarma era cierta. Porque cuando una escapó, la mía se quedó, que es la grupal", asegura la madre de una de las presuntas víctimas.