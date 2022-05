La madre de la menor presuntamente violada en manada en Burjassot: "Ella intentó escapar, pero llegaron cuatro o chicos más"

Finalmente e in extremis, el juez ha acordado libertad vigilada con alejamiento los cinco menores implicados en la presunta violación de dos niñas de 12 y 13 años el pasado lunes en Burjassot. La Fiscalía de Menores había solicitado su internamiento en régimen cerrado, la medida más dura contra menores, de cuatro de ellos, pero el instructor del caso ha optado por su libertad.

"Me metí en la conversación de la niña con la que estuvo y ahí es donde yo descubrí que la llamada de alarma era cierta. Porque cuando una escapó, la mía se quedó, que es la grupal", asegura la madre de una de las presuntas víctimas.

Además, nos explica el motivo por el que no habría podido escapar: "No pudo escapar, porque cuando quería escapar llegaron cuatro o cinco que no sabía ubicarlos ella".