La hermana del joven que fue brutalmente agredido en A Coruña: "Tiene problemas psicológicos, se nota que es una persona vulnerable"

Cuando Lucía habló por primera vez con su hermano de la pelea "no daba muchos datos, simplemente lo llamaba como que tuvo una redencilla con alguien ahí, pero no explico lo que le habían hecho". Su hermana piensa que debía estar asustado y confiesa "que era él quien no quiso denunciar en ningún momento, todos le dijimos que tenía que hacerlo". Ahora la agresión está denunciada y manifiesta que "este tipo de conductas no se puede tener con nadie".