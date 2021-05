La hermana de Manuela Chavero, a gritos al ver el asesino reconstruyendo el crimen: "¡Lo vas a pagar aunque tenga que ir a la cárcel!"

La hermana de la víctima al ver al asesino de su hermana no ha podido contener la rabia: "¡Cuenta la verdad!". La mujer continua con gritos desgarradores: "¡Nos has destrozado la vida, asesino!". Emilia descarga toda su ira: "Tu pueblo no te quiere". La mujer quiere respuestas: "Por qué has hecho eso".