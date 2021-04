Un hombre con un Kaláshnikov amenaza a los vecinos de un pueblo de A Coruña: "¡Me quieren matar!"

Un hombre ha sido detenido en Cee, un pueblo de Coruña por pasear descalzo a las seis de la mañana, con un chaleco antibalas y varias armas cargadas: una pistola y un Kaláshnikov. El detenido se saltó la orden de alejamiento demandada por su ex mujer y asegurando que unos sicarios quieren acabar con su vida. Unos vecinos intentan tranquilizarlo mientras grita por la calle: "¡Que me quieren matar!" . La Guardia Civil detiene al sujeto y lo ingresan el psiquiátrico de Oza. Antes de la llegada de las autoridades, el sujeto intenta entrar en varios locales y un hotel.

La redactora Carmen Chao habla con el encargado de uno de los locales afectados, Carlos Lagoa. El invitado cuenta lo sucedido: "Mi compañero me dice: no abras, no abras que hay una persona armada por la calle y no sabemos lo que está pasando".