José Luis Moreno y los datos sospechosos de los tres robos en su domicilio: "Eso no es habitual"

La paliza con un hacha y pistola en su casa: año 2007

José Luis, con el hachazo en la frente, dice sobre el robo de 2007:"Entró un encapuchado con una pistola pequeñita, luego entró el siguiente y llevaba una palanca negra, luego vino otro...". "Me lancé hacia ellos y empezó un zafarrancho, me dieron con una barra y un hachazo, lo único que me quedaba era salvar la vida como pudiera, me agarraron como un trapo y me llevaron donde sabían que estaba la caja fuerte", explica.