La madre de Isaac López, sobre el chico matado en Villaverde: "Los amigos de mi hijo dicen que es un asesino menos"

La madre de Isaac muestra su dolor tras el asesinato de otro joven perteneciente a bandas criminales: " Cada vez que sale un asesinato me ponen en el túnel , otra madre llorando, enterrando a su hijo y otra familia destrozada".

Ángeles tiene claro que los enfrentamientos mortales entre jóvenes pertenecientes a DDP y Trinitarios es un problema social que afecta gravemente a Madrid: " A ver si los servidores de lo público se dan cuenta de que esto es un problema real y hacen algo por evitar que ocurran estas cosas, con mucha indignación". " Son niños de 15 años con cuchillos enormes, niños matándose entre ellos por ser de bandas o por no querer pertenecer a bandas... es algo que no tiene sentido", dice con resignación.

Isaac López no estaba vinculado a ninguna de las dos bandas y simplemente por esto, por estar en el medio, decidieron quitarle la vida: "Mi hijo tenía amigos de todos los colores, él no veía maldad en la gente, no veía Trinitarios ni Dominican Don't Play, él veía amigos y personas, nada más".