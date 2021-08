"Estoy muy mal", empieza relatando la madre. Enke explica totalmente derrumbada que "el ultimo contacto que he tenido es del 18 de diciembre. El 17 de enero pongo una denuncia en la policía porque mi hija escribe a su amiga que no va a volver más".

El padre, presunto autor del secuestro, solamente "podía verlos dos veces cada dos semanas, hubo un antecedente y no pudo ver a los niños durante un año porque me pegó". Enke relata el infierno que era convivir con su expareja: "Por eso me fui a una casa de acogida en 2013, era agotador vivir con violencia. Yo no quería que mis niño lo viesen".