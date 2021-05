La madre de las niñas de Tenerife desmiente que se fuera a marchar a Bélgica con sus hijas y su nueva pareja

El experto expone: "No es solo el dolor de no tenerlas, también es el dolor de que las niñas la están necesitando a ella". Amills comenta: "Es un cruce de sentimientos que pasan factura". La periodista pregunta al invitado si afecta a la investigación los numerosos avisos de avistamientos que les están llegando. El presidente de SOS confiesa: "No están siendo muy útiles".