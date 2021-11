Las mentiras de la subdirectora de la prisión de Villena: cesada tras denunciar una agresión falsa

La investigación ha dado un giro radical. La denunciante confiesa que todo es mentira y que ella se había enviado los mensajes a sí misma. Además asegura que no hubo ni agresores ni agresión . Instituciones penitenciarias cesa a la subdirectora y es acusada de denuncia falsa y simulación de delito. Tras la acusación, la ya exsubdirectora aseguraba: "Yo todavía no sé de qué se me acusa".

La acusada duda en las respuestas que les da a los periodistas del programa: "Bueno... es que esa información de denuncia falsa... no... es que yo...". Además asegura: "Ya le digo que es que no voy a declarar nada porque yo no soy culpable de absolutamente nada". No comenta el contenido de su denuncia inicial pero la reafirma: "Yo mantengo la denuncia que presenté en su día a la Guardia Civil". Pero no quiere acusar a nadie: "Yo no sé la razón de la agresión. Yo no acusé a ninguna persona determinada, a nadie". Además añade: "Yo solamente puse en conocimiento unos hechos que sucedieron".