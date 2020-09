Exclusiva| Las contradicciones de Nacho Vidal sobre la muerte del ritual del sapo: acceso al Sumario

Contradicción en cómo y dónde fumaron

Sin embargo, en la segunda declaración dijo lo contrario: "No es cierto que José Luis fumara y estuviera paseando. Simplemente fumó y se desplomó, nunca he dicho que estuviera paseando".

Contradicción en la técnica de reanimación

"La ambulancia tardó unos 45 minutos. Aún así, estuve intentando reanimarle hasta que a los 25 minutos llegó la Guardia Rural", explica en su discurso ante las autoridades. La Guardia Rural, según cuenta Nacho, "me dijeron que ya había fallecido, pero yo no dejaba de intentarlo".

Las palabras del actor no concuerdan con el informe de la Guardia Civil : "Realizan unas maniobras que apenas duran un minuto y que resultan objetivamente ineficaces. Ademas, no responden a una ejecución correcta".

Contradicción sobre el fallecido y su diabetes

La muerte del fotógrafo José Luis Sabat tiene otro secreto que el actor de cine adulto no termina de dejar claro. Por un lado, informa a la policía que él desconocía en todo momento que el fotógrafo era diabético: "José Luis no nos informó de que era diabético".

Esta vez, la contradicción ha sido desvelada tras unas declaraciones de Nacho con la prima de la vícima, en ellas el actor llega a decir: "Tenía buena cara... ¿él era diabético, no? Yo no sé si quizá le dio una bajada de azúcar. Es como que él decidió irse y no volver".