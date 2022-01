El padre de la fallecida tras una lipoescultura: "El cirujano contactaba por Tinder y hacía entender que podía hacerles unos retoques"

"Estamos aquí para pedir justicia, que se esclarezca lo que ha pasado con mi hija, porque no está claro y no entendemos los daños tan graves que se le han ocasionado por un presunto cirujano", dice el padre dolido desde el juzgado.

Sobre la operación de Sara, el padre confiesa: "Ella no nos dijo nada de la operación para que no estuviéramos preocupados, los días anteriores estuvimos con ella, estaba bastante bien, contenta, pensando dónde íbamos a pasar la Nochebuena y Nochevieja".

"Todo el mundo que va a hacerse una operación no le pide al médico la titulación , pensábamos que se regían por unas lógicas, hay una ley de intrusismo muy grande y no puede un cirujano maxilofacial operar la extracción de un hígado o riñón , eso es lógico", dice sin dar crédito de lo ocurrido.

Damián se desahoga sobre la mala gestión en el caso de Sara: "No entiendo ese tiempo que se tiró mi hija con los daños que tenía en un hospital que carece de UCI y los medios para poder atender un caso de estos , de verdad que no lo entendemos".

En cuanto al abogado, el padre de Sara quiere dejar claro: "Él ha venido por la parte lateral de juzgado, solo le he llegado a ver por la espada, no le he visto la cara... de todas formas, no queremos violencia ninguna ni amenazar a nadie, nosotros hemos venido pacíficamente, nuestro deber es someternos a la justicia".