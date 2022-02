La entrevistada, como alcaldesa, declara sobre el parricidio que ha dejado sin palabras a toda la pedanía: "Cuando todo esto pasa, a pocos metros de tu casa, los vecinos estamos conmocionados porque no sabemos qué le ha podido pasar a este niño" .

Sin embargo, Toñi vive a escasos metros de la familia y cuenta todos los detalles como vecina de las víctimas: "Entre ellos se veía que eran una familia normal, entraban y salían, iban al colegio ... a los n iños los he visto jugar con la bicicleta, cerca de su casa , lo que viene siendo una familia normal y corriente, para mí eran normales".

En cuanto a los altercados o sucesos que se podían dar en el domicilio del asesino de 15 años, Toñi explica: "No se oía un grito ni una pelea en esa casa, de puertas para dentro no sabemos lo que puede ocurrir, pero la sensación que tenemos todos como vecinos es que no veíamos ninguna cosa conflictiva en esa familia".