Las primeras horas de Enke y sus hijos tras el secuestro: "No lo hemos pasado bien sin ti, mamá"

Kristian y Amantia, de 11 y 10 años, salieron agarrados junto a su madr e y con las cámaras del programa se fueron a disfrutar de la cálida tarde de Lisboa en un parque. Los niños no podían parar de sonreír, el niño no paraba de saltar y abrazar a Enke. La pequeña no puede esconder su sonrisa y la madre no puede esconder su eterna felicidad.

"No podemos parar de abrazarnos y de tocarnos", confiesa Enke todavía emocionada en el parque. Luego, sobre la pregunta de si sus hijos sabían realmente qué había ocurrido, la madre explica: "Me lo puedo imaginar; por ejemplo, Kristian me lo ha preguntado, que por qué no he estado con ellos todo este tiempo".