La viuda del guardia civil, tras ver al hombre que mató a tiros a su marido: "Es muy duro"

La mujer de la víctima pide justicia para José Manuel

"Han llegado a un acuerdo, ha dicho que es culpable y ha reconocido todos los hechos" , así lo ha confirmado Raquel Pérez, viuda de José Manuel, que ha estado en directo para el programa, asegurando que "después de dos años esto es ya culminar, se tenia que hacer justicia, para él que no está, solo queríamos eso", aunque afirma que "cuando te quitan a una persona que está contigo toda la vida y que la quieres tanto nunca ves que se haga justicia" , pero dentro de lo que se pedía "22 años y medio está dentro de la ley y está muy bien", y pide "que se cumplan y que siga en la cárcel, aunque él va a estar vivo, él está ahí, el que no está es José y mis hijos no van a tener a su padre".

Raquel manda un mensaje de agradecimiento a los compañeros de profesión de su marido

Raquel, acompañada por su hija, visiblemente emocionada y que no ha querido intervenir, ha explicado que "es muy duro verlo ahí, que hablara y ahora pedir perdón creo que no es necesario, habla por la boca de su abogado, pero bueno, hemos llegado hasta aquí, ha sido una lucha muy grande", asegurando que sus hijos "aunque tengan una edad, le necesitan y su padre era muy joven. No hay derecho a que pasen estas cosas, le echamos muchísimo de menos". Y lanza un mensaje de agradecimiento a los compañeros: "Tendría que nacer dos veces para agradecer tanto a la guardia civil, una ayuda que he tenido... Tanto policía como guardia civil no me han dejado en ningún momento y lo agradezco de corazón, son únicos, son unos héroes".