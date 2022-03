"No tenemos bajas ni heridos, pero anoche hubieron tiroteos y han muerto periodistas, eran dos civiles", declara el soldado apenado. Por otro lado, el armamento procedente de nuestro país ya empieza a llegar a Ucrania. Kyrylo comenta los suministros europeos que están recibiendo: "En Kiev tenemos bastante en la base pero aún tardan en llegar aquí, donde estamos trabajando". Además, añade: "Estamos trabajando con lo nuestro y tenemos bastante, no hay problemas con munición, ni con armas, no con blindaje o con comida".