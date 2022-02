Terror entre los empresarios de Barcelona tras la ola de alunizajes: "Nos han dejado bastante tocados"

Jonathan, empresario y víctima de robo , ha sufrido dos veces las consecuencias de estos actos delictivos donde se llevaron más de 400.000 euros en teléfonos móviles: "Estábamos a punto de cerrar la empresa, tuvimos que mejorar la seguridad, nos dejaron bastante tocados" . Además, el hombre asegura que no pudieron recuperar "nada" del material que le fue sustraído.

"Si me quieren robar, me van a robar igual", responde el empresario sobre mejorar aún más la seguridad de sus negocios y la innovación en las técnicas de los ladrones. Por otro lado, el hombre señala que "la policía no puede hacer nada" aún habiendo reforzado la vigilancia de la zona.