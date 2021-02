Un testigo de la agresión de dos policías a un padre y su hija en Linares: "Tenían una actitud chulesca y eso es lo que le indigna a la gente"

Agresión de dos policías fuera de servicio a un hombre y su hija menor de edad

Un testigo de la agresión cuenta lo que se vivió en ese momento

Este joven explica que la actitud de los agentes no era la adecuada tras este suceso: "Ellos estaban totalmente seguros de lo que estaban haciendo, actuando con una seguridad que no es propia de alguien que está teniendo esa actitud delante de tanta gente y esa actitud chulesca es lo que a la gente le indigna". Entiende que "todo el mundo puede tener un mal día, puede equivocarse", pero "encima regodearse en el error, eso duele más verlo". Y aunque él no ha participado en las protestas, comprende que hayan ocurrido: "No he querido involucrarme en ninguna manifestación por mi seguridad, pero entiendo que haya gente que quiera sacrificar esa seguridad por denunciar un hecho que afecta gravemente a nuestra sociedad".