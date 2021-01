Castejón se emociona recordando a un compañero fallecido por covid: "Entiendo que los Mossos no intervinieran en la rave"

La rave ilegal celebrada en Llinars de Vallès, en Barcelona, en la que había más de 200 personas, que se toleró se prolongase hasta 40 horas sigue dando que hablar. Y es que las medidas restrictivas necesarias para emergencia sanitaria por covid no se cumplían en esta fiesta , algo por lo que no se entiende que los Mossos d'Esquadra no desalojasen esta aglomeración hasta casi dos días después de su inicio.

Toni Castejón defiende a los Mossos que estuvieron en la rave ilegal en Barcelona

El agente reconoce los errores cometidos por los Mossos en esa fiesta

Aunque también ha reconocido los errores que se cometieron desde los Mossos ese día de fin de año: "Esta rave lo que fue un gran error fue no detectarlo, era algo muy grande, cuando se detecto era tarde". Pero dejando claro que entiende que no se actuase en ese mismo momento: "Estoy totalmente de acuerdo que esa noche no se podía desalojar, la del 31, por el sitio, es una zona boscosa llena de agujeros, de alcantarillas", pero si cree que no debería haberse esperado al día 2 de enero: "Creo que se tendría que haber actuado el día 1 por la mañana" y es que cuenta que se hace así porque "se había pedido un informe a salud de cómo actuar".