Una vecina, sobre hombre que convivía con el cadáver de su padre: "A mi amiga le daba el olor a muerto al subir las escaleras"

Una vecino cuenta las sospechas del barrio sobre el hombre que convivía con un cadáver en 'El programa de Ana Rosa'. Hallan el cuerpo de su padre cuando iban a desahuciarle por no pagar el alquiler de renta antigua. José Manuel, hijo de la víctima, se separó de su pareja y se fue a vivir con su padre, pero ocultó su muerte a todo el mundo, incluso a sus hermanos, a los que no les dejaba entrar.

El día del desahucio, el pasado 20 de enero, el hombre se lanzó por la ventana que daba a un patio interior. Soledad, vecina del edificio de enfrente, cuenta cómo vivió el suceso: "Se tiró para matarse, pero lo que pasa es que no se mató" . Además, la mujer añade: "Una vecina le dijo a la policía que mirara en el frigorífico porque ahí había un cadáver". La policía descubrió el cuerpo del padre de José Manuel dentro de la vivienda .

"Al subir las escaleras le daba el olor a muerto", declara la vecina sobre la experiencia de la mujer que vive en el cuarto piso. La anciana comenta el motivo por el que su amiga no llegó a denunciar: "Sospechaba pero no lo sabía con certeza". Soledad además asegura que "si estuviera enfermo de salud mental no se quedaría con la pensión de su padre". El acusado se enfrenta a un delito de estafa a la Seguridad Social.