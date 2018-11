Susana Díaz: "Aspiro a que los andaluces voten masivamente y alcanzar una mayoría amplia"

"Ni me planteo que se viva el 'súper domingo' del que mucha gente habla porque no me creo que los partidos sean tan irresponsables como para decirles a los andaluces antes de votar que desprecian su voto, que no va a valer y que van a tener que volver a votar. Ciudadanos en 'El País' fue muy claro y dijo que les encantaría contar con los votos de Vox, algo que a mí no. Yo si el día después tengo la confianza mayoritaria de los andaluces, llamaré a los partidos que están en el respeto a la democracia, a la convivencia y al orden constitucional. Llamaré a los tres, a pesar de las barbaridades que se han dicho en la campaña. El motivo por el que nunca entraré el insulto es porque soy la Presidenta de Andalucía y porque quiero seguir siéndolo", ha dicho Susana Díaz cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado por el futuro político de Andalucía.