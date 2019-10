Momento de tensión entre estudiantes independentistas y un hombre con un cartel de 'viva el Rey y viva España'

Este programa ha mostrado en directo unas imágenes de tensión por la irrupción de un hombre con la bandera de España durante la manifestación de los estudiantes independentistas en Barcelona. "No me siento ni bien ni mal, estoy utilizando mis derechos constitucionales y la libertad que me da mi democracia en una ciudad española", ha comentado el hombre mientras era evacuado por los Mossos por motivos de seguridad.