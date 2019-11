Se retracta un testigo clave en la desaparición de Dana: “Estaba muy nervioso, ni era ni se parecía a Dana”

Un testigo clave en la investigación de la desaparición de Dana Leonte se ha retractado ante el juez, acabando con la única coartada que Sergio, pareja de Dana, tenía. Ahora Sergio continua siendo el único sospechoso por la muerte de Dana, y no podrá apoyarse en el testimonio de este hombre, el cual declaró haber visto como a Dana la cogía en pulso un hombre y la subía a un coche, pero que finalmente decidió retractarse ya que dice que la mujer que vio no encaja con la descripción de Dana: “Era una mujer mucho más alta y más gruesa, me confundí ante la Guardia civil, está nervioso, ni era ni se parecía a Dana”. Con este testimonio, Sergio vuelve a ser el principal sospechosos de haber acabado con la vida de su pareja Dana.