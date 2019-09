José Félix Tezanos, presidente del CIS: “Lo de cocinar no me gusta nada, me suena a manipular”

José Félix Tezanos, presidente del CIS, ha acudido a ‘El Programa de Ana Rosa’ donde ha hablado del proceso que siguen para realizar las encuestas electorales. En la última encuesta realizada por el CIS se ha podido ver como las encuestas prevén un aumento de los votos para el Partido Socialista. Partidos como Ciudadanos se verían perjudicados en estas elecciones, mientras que Unidas Podemos aumentaría un poco. El PP aunque aumentaría se encontraría lejos de alcanzar al PSOE. Ana Rosa le ha preguntado por el concepto de cocinar, pero Tezanos ha sido claro: “Lo de cocinar no me gusta, me suena a manipular”.