Los titulares más destacados de la entrevista a Abascal: "No es normal que se haya secuestrado a los habitantes de Barcelona"

Santiago Abascal se ha pronunciado sobre la complicada situación que atraviesa Barcelona y las medidas que ha tomado el Presidente en funciones Pedro Sánchez: "Lo extremo y excepcional es lo vivido en Barcelona. El Estado de excepción se puede declarar durante el tiempo necesario y para poder evitar lo que ha pasado en Barcelona, que se secuestre a sus habitantes. A los Guardias Civiles de los GRS no se les ha permitido actuar hasta ahora que Pedro Sánchez visita Barcelona, pero para proteger a la Policía Nacional con más de 200 heridos no se les activa".

Lo sucedido en Cataluña durante la pasada semana han provocado un cambio en las previsiones sobre las elecciones del 10 de noviembre. Vox se podría colocar como tercera fuerza política, algo que no se toman muy enserio, pero que creen que es posible como ya se vio en otras elecciones, como las andaluzas. Santiago Abascal cree que el PSOE tiene miedo de Vox: “Al PSOE no le interesa que suba Vox porque vamos a estar vigilantes”. Además el presidente de Vox cree que harán lo posible para que Vox no entre en el Gobierno: “Creo que pactarán PP, Ciudadanos y PSOE entre ellos”.