Toni Roldán, exdiputado de Ciudadanos, ha hablado sobre la situación actual de la investidura y cree que Ciudadanos debería haber sido más responsable: “No estaríamos donde estamos si los partidos moderados no lo hubieran permitido”. El exdiputado no entiende porque no se habla de los temas importantes, como educación o sanidad, centrándose todo en las negociaciones con fuerzas independentistas. Ante esto, cree que la formación naranja debería de facilitar el gobierno.