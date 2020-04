El toque de atención de Ana Rosa, a los que se saltan el confinamiento: "No piensen solo en ustedes, no seamos egoístas"

Desde que se decretó el estado de alarma , estamos conociendo muchos casos en los que la gente se salta este confinamiento: citas furtivas en supermercados, fiestas clandestinas, paseos largos con sus mascotas... Cada día hay más personas que deciden no quedarse en casa.

Tras una conexión con Cheste, en Valencia, donde hemos sabido que esta localidad ha restringido la movilidad: solo se podrá pasear al perro a 100 metros de casa, Ana Rosa ha querido hacer una reflexión en plató, "cuando nos piden el confinamiento es para salir lo imprescindible", ha asegurado, y ha añadido, "pero es verdad que son como travesuras, me agobio y tengo que salir, pero todos estamos igual". Hay personas mayores que están confinadas en una habitación sin salir, familias enteras con niños... y están siguiendo las medidas de confinamiento escrupulosamente porque no solo están pensando en ellos mismos, "no seamos egoístas", ha pedido Ana Rosa.