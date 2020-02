Las últimas palabras de Juan Cano en el juicio por el crimen del alcalde de Polop: “Cuando nadie me ve paso por la tumba de Alejandro para rezar”

Juan Cano aprovechó su última palabra en el juicio por el crimen de Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop, para mostrar su pesar por la muerte de este: “Cuando nadie me ve paso por la tumba de Alejandro para rezar”. Además ha querido mostrar el apoyo a las hijas de Ponsoda, diciendo que entiende su dolor, pero que él no tiene nada que ver con la muerte de su padre: “Comprendo vuestro dolo, pero yo no maté a vuestro padre”.