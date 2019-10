Una vecina de Alcolea: "El niño no quería estar con la madre, se iba llorando"

El pueblo de Alcolea están conmocionado por el asesinato de un Sergio, un niño de 7 años, que fue presuntamente asfixiado con su madre cuando ella iba a perder la custodia. Dos amigas de la familia del padre aseguran que el niño no quería irse con su madre, a pesar de que ella tenía la custodia. "Venía la Guardia Civil porque ella quería llevarse al niño cuando no le tocaba y el niño no quería irse con ella", dice una de las vecinas. Además, otra vecina asegura que la presunta parricida estuvo ingresada 10 días en un psiquiátrico durante el verano.