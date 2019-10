Vecina de Canovelles, tras la reyerta masiva del sábado: "La policía lo sabe todo y no hace nada"

Detrás de la reyerta masiva del sábado en Canovelles, Barcelona, se esconde una mafia de ocupación ilegal. Los vecinos están atemorizados y no quieren dar la cara, pero ' El Programa de Ana Rosa ' ha conseguido hablar con una vecina que nos ha contado la complicada situación que se vive allí: "La mitad de los pisos ocupados están llenos de marihuana. La policía lo sabe todo y no hace nada. Esto no es un tema de racismo, siempre hemos convivido con marroquíes y gitanos, pero ahora es diferente", ha segurado.