“El prostíbulo está en el nº8”, el cartel que unos vecinos de Castellón han puesto hartos de las equivocaciones de los clientes

Esta vecina se ha quejado en varias ocasiones al ayuntamiento ya que incluso ha empezado a afectarle la salud. Esta vecina dice que el ayuntamiento le pidió pruebas para poder acabar con este piso, algo que la vecina logró conseguir: “Un día llamó un hombre, y baje toque al piso y la grabe diciendo que este era su cliente”. Rosa además cuenta que una vez llamó a la policía cuando un hombre borracho se presentó en su casa pidiendo sexo, y que la Policía dijo no poder hacer nada: "Me dijeron que si no había una trifulca o amenazas no podían hacer nada". Estos vecinos además se quejan de que en los anuncios no especifican la casa y a veces ponen otros portales, provocando que los vecinos no vivan tranquilos ante tal situación.