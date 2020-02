La versión de la expareja y asesino de Lorena: “La seguí desde que la vi en un Karaoke donde fui a ver si estaba con otro”

José Manuel ha sido muy colaborador en su versión sobre el asesinato de su expareja Lorena, donde en primer lugar admitió haber acabado con la vida de ella. “Estuve siguiéndoles desde que les vi en un Karaoke, donde fui a comprobar si estaba con otro”, confesaba José Manuel, el cual dice que esa tarde estuvo bebiendo y consumiendo cocaína y que al ver a su expareja con un hombre desconocido decidió seguirlos. El detenido dice que escucho que ambos se iban cuando decidió seguirlos: “Decidí ir hacia allí y llegar antes que ellos, al dejar la puerta entreabierta pude entrar al portal”, explicaba José Manuel, que tras esto tomó el control de la situación, yendo a la cocina a por un nuevo cuchillo, mientras que el acompañante de Lorena se iba por las escaleras. Tras esto, asestó hasta 20 puñaladas a Lorena: “Cuando me fui no comprobé si estaba viva o muerta. Me fui a casa a fumar y beber”.