La petición de Daniel Sancho a su exnovia desde la cárcel de Tailandia: "Lo ha hecho a través de terceros"

El crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho en Tailandia ha vuelto al foco mediático tras la entrevista concedida en ‘De Viernes’ por Silvia Bronchalo. En ella, la madre del español condenado habló del vínculo "sentimental" entre su hijo y el cirujano colombiano, expresó empatía hacia el entorno de la víctima y manifestó que destinaría parte del dinero percibido a la indemnización fijada por el asesinato. Ahora, Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, ha respondido a esas declaraciones y a otras cuestiones relacionadas con el caso en la web de 'Informativos Telecinco'.

La familia de Edwin lleva más de dos años arrastrando su pérdida. Él era el sustento económico de sus padres y actualmente se encuentran en una situación muy complicada. Ospina, que les visitó en Colombia, afirma que ninguno de ellos ha visto la entrevista de Silvia Bronchalo porque están centrados en seguir adelante, a pesar de la dificultad que supone: "La familia de Edwin sigue muy mal. Sus padres se encuentran sumamente mal y Darling rehace su vida, pero no consigue sanar ese profundo dolor".

Daniel Sancho fue condenado en Tailandia a cadena perpetua y a abonar una indemnización de unos 106.000 euros a los familiares de Edwin Arrieta. Esa cifra, según los jueces tailandeses, respondería al dinero que el cirujano habría dado a sus padres mientras estuviera en vida, pero no se habría tenido en cuenta que Edwin también pagaba a una mujer para encargarse de los cuidados de sus progenitores y que acarreaba con otros gastos médicos al ejercer de doctor. Por este motivo, según Ospina, insisten en aumentar la indemnización: "Presentamos un recurso en el que pedimos un incremento. En caso de que lo determine así la justicia, la cantidad a pagar sería mayor".

Intención sin hechos: Juan Gonzalo Ospina, expectante con Silvia Bronchalo

Silvia Bronchalo explicó en 'De Viernes' que decidió conceder la entrevista para poder ayudar económicamente a su hijo y contribuir al pago de la indemnización. "Tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente, tengo que priorizar su vida a mis principios", afirmó, justificando así su exposición pública. En esa misma línea, se mostró "partidaria de pagar esa indemnización a la familia Arrieta" y añadió: "No le vamos a devolver a su hijo, pero al menos sí se puede resarcir una pequeña parte del daño provocado". Juan Gonzalo Ospina recibe estas palabras con cautela y escepticismo: "Las palabras lo aguantan todo, pero queremos hechos y datos. Esa declaración la recibimos expectantes. A ver si es verdad".

Según el letrado, no ha habido "ningún contacto" por parte de Silvia tras esas declaraciones. Por ahora, simplemente lo pueden considerar "una declaración de intenciones". Hasta el momento no se ha concretado nada ni abonado ningún pago de la indemnización: "Cualquier manifestación de reparar el daño y sanar el dolor producido se acoge con agradecimiento, pero de momento seguimos sin ver ni un solo euro". "No es la primera vez que lidiamos con una declaración de voluntad sin ver la realidad", añade.

Aun así, el abogado reconoce que la madre de Sancho muestra al menos cierta disposición a acercarse y empatía hacia el dolor de la familia Arrieta: "Aquí hay tres partes involucradas. Uno es el autor del asesinato y luego otra cosa es la figura paterna y materna. La posición de la figura materna con nosotros siempre la hemos recibido con mayor entendimiento del dolor que la que hayamos podido percibir por parte del otro sector, del padre. Como madre, ella entiende el profundo dolor de los padres de Edwin de perder a un hijo, es verdad que empatiza, y empatiza con el dolor también de su hermana".

No obstante, Ospina insiste en que, "a través de personas cercanas a Silvia Bronchalo", puede decir que con él y su equipo "no ha intentado haber alguna aproximación". "Aparentemente" ella quiere acercarse al equipo legal, lo cual le consta -como puede ser ese viaje a Colombia que la analista económica llegó a barajar y finalmente declinó o la carta a los padres de Edwin que no llegó a redactar-. Pero ese paso no llega.

"Ojalá para sanar este dolor y avanzar se pueda materializar en algo. Mi teléfono siempre está abierto para hablar y nunca he negado que el diálogo y el entendimiento es la única solución para comprender la realidad en la que estamos envueltos", subraya el letrado, que se muestra contundente en un último punto sobre Silvia. Con él, el trato "siempre ha sido muy cordial", pero, en cuanto al trato con la familia de su cliente, no puede decir "nada", "porque las conversaciones han sido prácticamente nulas".

El abogado lamenta que la defensa de Sancho siga haciendo referencia a "una realidad de imaginación"

Juan Gonzalo Ospina, eso sí, hace una gran distinción respecto al padre del procesado. "Una cosa es la madre y otra es Daniel Sancho y otros miembros de su familia -porque no sé lo que quiere hacer su padre-, que siguen negando la realidad, que es que este señor cogió dos habitaciones de hotel y mató y descuartizó al pobre Edwin de forma premeditada". El abogado lamenta la postura que mantiene la defensa del español y el contenido de la apelación que presentaron: "Siguen haciendo referencia a una realidad de imaginación, de que no tuvo un juicio justo, pero la realidad es que cometió un crimen, el resto forma parte de la teoría de las ideas de Platón".

El letrado afirma que el justificar sin razones lo ocurrido tiene consecuencias y, además, se muestra tajante sobre el importe económico que recibió Rodolfo Sancho por el documental que protagonizó sobre el caso y que se ha alegado que se ha usado prácticamente de forma íntegra para cubrir los gastos de la defensa: "Ellos siguen aumentando el dolor de la familia Arrieta con manifestaciones y queriendo colocar su supuesta verdad, que es la que vimos en el documental por el que, por cierto, se pagaron cientos de miles de euros. Aquí comparto con Silvia que eso es dinero manchado de sangre, y con ello no se ha pagado ni un euro de la indemnización".

"Yo también me sufragué los gastos como abogado penalista para ir a Tailandia. Y esos cientos de miles de euros que dicen que cuestan los abogados del asesino, me parece que faltan a la verdad", agrega Ospina. En cuanto a las declaraciones de Silvia Bronchalo sobre haberse sentido apartada en la coordinación de la defensa de su hijo y su deseo de cambiar a su equipo legal actual, el letrado señala que los abogados tienen "una gran responsabilidad en el devenir" de sus clientes.

"En el minuto uno dije que yo estaba a la entera disposición de la familia de Sancho para acercarnos, en una muestra absoluta de benevolencia, lo cual nunca llegó; más bien todo lo contrario, se produjo un enfrentamiento dialéctico y procesal que era absolutamente innecesario. Yo, personalmente, he ido tres veces a Tailandia: una para reunirme con los abogados locales, otra para entender el procedimiento y una tercera para el inicio del juicio, porque no es lo mismo defender un caso en Suecia que en Tailandia", precisa Ospina. Cabe recordar que el abogado tailandés Khun Anan, que formó parte inicialmente de la defensa de Sancho y contaba con la confianza de Silvia Bronchalo, fue apartado por Rodolfo Sancho, quedando el equipo a cargo únicamente de Omar García Montes, Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón, mientras que la familia Arrieta, a pesar de contar con Ospina como abogado, mantuvo el apoyo de su letrado tailandés, Metapon Suwancharen.

Daniel Sancho permanece en la cárcel de Surat Thani a la espera de que el Tribunal de Apelaciones de Phuket se pronuncie sobre el recurso presentado contra la sentencia. Si no prospera, todavía podría recurrir ante el Tribunal Supremo tailandés. Para poder solicitar en el futuro el cumplimiento de la condena en España, la normativa exige varios requisitos, entre ellos haber satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito. La indemnización, que ronda los 106.000 euros, sigue sin abonarse y podría incrementarse si el recurso de la familia Arrieta es estimado, lo que puede complicar un eventual traslado si no se realizan los pagos.