Un jurado popular ha declarado culpable a Sira por el crimen del bidón . La acusada ha sido condenada por asesinato, estafa y apropiación indebida, mientras que la presunta encubridora de Sira, su amiga Vicenta, ha sido declarada inocente al no haber pruebas que demuestren que sabía lo que estaba transportando.

Vicenta siempre ha asegurado que Sira le dijo que en el interior del bidón que arrojaron al mar había un perro. "Han sido tres años durísimos. No sé por qué Sira decía que yo sabía que en bidón estaba Daniel. No entiendo por qué me acusó de encubrir el crimen", dice.