La víctima de un agresor que ha salido de prisión tras la rebaja de su condena: "Me duele más la bofetada de los jueces"

“Me lanzó al suelo y con una mano intentó quitarme el pantalón”

"Me duele más la bofetada de los jueces que la paliza que me dio", dice la víctima. Cuenta el infierno que sufrió cuando el agresor la abordó en la calle: "Alargó la mano, me tocó los pechos y en ese momento me lanzó un puñetazo en la nariz, me tiró al suelo y, una vez en el suelo, se lió a patadas en mi cabeza".